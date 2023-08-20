Gazipaşa'da yanan kamyonet ve ticari araçta kundaklama şüphesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 kamyonet ve 1 ticari aracın yanması kundaklama şüphesini akıllara getirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Çöpler kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi sevk edildi. Ekiplerce gerçekleştirilen söndürme çalışmasının ardından alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yarım saat sonra aynı mahallede park halinde bulunan 07 UB 383 plakalı kamyonet ve 07 UB 215 plakalı ticari aracın yandığı ihbarını alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yaşanan olayların kundaklama olabileceği üzerinde duran polis, çıkan yangınlarla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA