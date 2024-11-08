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Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Gazipaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında metamfetamin, esrar ve kokain yer alıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve madde temininde aracılık ettiği belirlenen E.Ç., S.A., İ.H.H. ve M.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon kapsamında; şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 23,67 gram metamfetamin, 6,13 gram esrar, 0,32 gram kokain, 3 adet ecstasy hap, 2 adet sentetik ecza (Lyrica), Uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet "payp" olarak bilinen aparat, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs bugün sabah saatlerinde Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.Ç., İ.H.H. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A., isimli şahıs serbest bırakıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadelede kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, soruşturmanın tüm ayrıntılarıyla sürdürüldüğü ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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