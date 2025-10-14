Haberler

Gazipaşa'da Trafik ve Asayiş Denetimi: 64 Bin TL Ceza Kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis, sürücü ve yolculara yönelik geniş kapsamlı denetim yaptı. Kontrol edilen araçlardan kurallara uymayanlara toplam 64 bin 300 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik ve asayişe yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan uygulamada sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, kurallara uymayanlara toplam 64 bin 300 TL ceza kesildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa düzenlenen uygulama, Cumhuriyet Mahallesi Çamlı Mezarlık önünde gerçekleştirildi.

Araçlar tek tek kontrol edildi

Denetim kapsamında şehir içi ve şehirlerarası yolcu otobüsleri, servis araçları, motosikletler ve özel otomobiller tek tek durdurularak kontrol edildi. Trafik güvenliği kadar genel asayişin de sağlanması amacıyla sürücü ve yolcuların kimlikleri sorgulandı.

64 bin 300 TL cezai işlem uygulandı

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, evrakı eksik olan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere toplam 64 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
