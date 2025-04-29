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Gazipaşa'da Trafik Kazası: Elektrikli Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Gazipaşa'da Trafik Kazası: Elektrikli Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan sürücüler ve motosikletten yara almadan kurtulan yaşlı kadın dikkat çekti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile 3 tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından her iki aracın sürücüsü de olay yerinden ayrıldı.

Kaza, Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve Gazi Mahallesi 1. Sokak'a dönmek isteyen 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan yaşlı kadın yola savrulurken, hafif ticari araç ise kontrolden çıkarak kaldırımdaki tel çitlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, kazanın ardından araç sürücülerinin kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Kazada motosikletli kadın şans eseri yara almadan kurtulurken, ekipler olay yerinde herhangi bir kazaya rastlayamadı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araçların çarpışma anı ve motosikletteki yaşlı kadının yola savrulması net bir şekilde görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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