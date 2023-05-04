Gazipaşa'da trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çarşı istikametinden Denizyolu'na doğru seyir halinde olan Büşra Gülsüm T. 'nin kullandığı 07 FUN 02 plakalı otomobille, park halinden trafik şeridine katılmak isteyen Semra Ç 'nin kullandığı 07 E 8451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Semra Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. - ANTALYA