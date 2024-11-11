Üye Girişi
Haberler

Gazipaşa'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Gazipaşa'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tır kazasında, sürücü yaralandı. D-400 Karayolu'nda, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi ve bariyerlere çarparak durdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet E. idaresindeki 72 ABZ 419 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yol üzerinde kayan tır, bariyerlere çarparak dururken, tır sürücüsü Mehmet E. kazada yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

Polis eşliğinde giderken tüm gözler ünlü sanatçıya kilitlendi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Esad ile aynı zirvede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad aynı zirvede
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı? 11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN KURU | 11 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 11 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Dilara Selçelik kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dilara Selçelik kaç yaşında, nereli? İlkay Buharalı'yla Gerçekler saat kaçta, hangi gün? Tv8 İlkay Buharalı'yla Gerçekler ne zaman? AUZEF ARA SINAV (VİZE) SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 AUZEF ara sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.