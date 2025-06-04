Gazipaşa'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu

Gazipaşa'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Alkol Operasyonu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 99 fişek ve 11 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, fişek ve kaçak alkol ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda ruhsatsız silah bulundurdukları tespit edilen 9 şüphelinin adreslerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 kesici-delici alet, 99 adet fişek ve 11 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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