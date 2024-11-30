Gazipaşa'da Park Ederken Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Kaza Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün park ederken fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırım kenarındaki beton korkuluklara çarpıp bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 ADF 425 plakalı Volkswagen marka otomobilini park etmek için apartmanın önüne yanaşan Aysema D. fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıktı. Bina önündeki beton korkuluklara çarparak yıkan otomobil, bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber veren apartman sakinleri, otomobilin yanına inip, sürücüyü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı apartman sakinlerinden Rıza Ergin, "Bir ses oldu, balkondan bir baktım araba aşağı inmiş. Biz aşağı indik, çocuğu çıkardılar. Çocukta bir şey yok" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA