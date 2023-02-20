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Gazipaşa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Gazipaşa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın Caddesi üzerinden ilçe merkezine 07 BBR 509 plakalı motosikletiyle seyir halinde bulunan Hasan O., Mehmet Aydın Caddesi'ne çıkan Veli Ç.'nin kullandığı 06 RVJ 75 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulup düşen Hasan O. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan O., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gazipaşa Antalya Aydın 3. Sayfa Haberler

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