Gazipaşa'da Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 2 Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kavşakta otomobille pikabın çarpıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Takla atan pikap sürücüsü ise kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan Denizkızı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan T.G. idaresindeki 42 TP 062 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucunda, Selinus Sahili istikametinden gelip, kavşaktan şehir merkezine geçmek isteyen A.E.A.'nın kullandığı 07 DNZ 76 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp takla atan pikap, ters bir şekilde orta refüjde bulunan trafik levhalarına ve bitkilere çarparak sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü T.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı. Takla atan pikabın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkartılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altındı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Yaralılara hastanede yapılan alkol muayenesinde, sürücü T.G.'nin 2.28, yolcu M.S.'nin ise 1.75 promil alkollü oldukları tespit edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA