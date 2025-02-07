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Gazipaşa'da Okul Servisleri ve Çevreleri Güvenlik Denetiminden Geçti

Gazipaşa'da Okul Servisleri ve Çevreleri Güvenlik Denetiminden Geçti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2024-2025 eğitim yılının 2. döneminin başlamasıyla okul servis araçları ve okul çevrelerinde güvenliğe yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri, servislerin ve çevrenin güvenlik standartlarını titizlikle kontrol edip, öğrencilere güvenli yolculuk için kurallar hatırlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2024-2025 eğitim yılının 2. döneminin başlamasıyla okul servis araçları ve okul çevrelerinde öğrenci güvenliğine yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının 2'nci döneminin başlamasıyla birlikte, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü okul servis araçlarına yönelik denetimlere yeniden ağırlık verdi. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının taşıma ve güvenlik standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

Denetimler sırasında, servis şoförlerinin gerekli belgeleri, trafik sicil kayıtları ve sürücü belgelerinin yeterliliği detaylı bir şekilde kontrol edildi. Araçların emniyet kemerleri, "Dur" ve "Okul Taşıtı" levhaları, güvenlik kameraları, yangın tüpleri, ilk yardım çantaları ve teknik bakımları incelendi. Ayrıca, koltuk kapasiteleri ve iç-dış donanımların yasal standartlara uygunluğu denetlendi. Şoförlere alkol kontrolleri de yapılarak güvenli sürüş için gerekli tüm tedbirler alındı.

Sadece okul servis araçları değil, okul çevreleri de sıkı bir şekilde denetlendi. "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetimler" kapsamında yapılan asayiş uygulamaları ile öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek durumlar önlenmeye çalışıldı. Emniyet ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul çevresinde denetimler yaparak, güvenli bir eğitim ortamı sağlanmasına katkıda bulundu.

Denetimler sırasında öğrencilere de servislerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Emniyet ekipleri, özellikle emniyet kemeri takmanın hayati önemini vurguladı ve öğrencilere güvenli yolculuk için dikkat etmeleri gereken kurallar hatırlatıldı. Bu bilgilendirme çalışmaları ile öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılması amaçlandı.

Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin eğitim ve öğretim yılı boyunca düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, güvenli taşımacılığın önemine dikkat çekti. Okul çevrelerindeki asayiş uygulamalarının da sıklaştırılacağı ifade edilerek, öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikli olduğu vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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