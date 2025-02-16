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Gazipaşa'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Gazipaşa'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 11.40 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D400 Karayolu istikametinden Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan Aslan U. idaresindeki 07 US 759 plakalı motosiklet, Celal Bayar Caddesi'nden Bülent Ecevit Caddesi'ne çıkan Muhammet N.'nin kullandığı 07 UR 986 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten kaldırım zemine düşen motosiklet sürücüsü Aslan U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anını, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti. Seyir halinde olan motosikletin, yola çıkan hafif ticari araca çarptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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