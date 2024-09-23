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Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 48 Z 2712 plakalı hafif ticari araçla, E.B. idaresindeki 07 BMB 956 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten parke zemine düşen E.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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