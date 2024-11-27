Gazipaşa'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyir halindeyken Uğur Mumcu 7. Sokak'a dönen Şükran A. idaresindeki 07 BOC 967 plakalı motosiklet, Uğur Mumcu 7. Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkmak isteyen Hüsnü D. idaresindeki 07 UT 181 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Şükran A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA