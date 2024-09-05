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Gazipaşa'da motosiklet ile araç çarpıştı: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Gazipaşa'da motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Gazipaşa'da motosiklet ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken araç sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Uğrak Mahallesi istikametine seyir halinde olan Rıza Göçüküçük (58) idaresindeki motosiklete, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araç çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten asfalt zemine düşen 58 yaşındaki adam ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kontrolden geçirilen Rıza Göçüküçük, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Güvenlik 3-sayfa Güncel Kaza

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