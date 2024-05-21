Gazipaşa'da korsan taşımacılık denetimleri devam ediyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, korsan taşımacılık diye tabir edilen mevzuata aykırı, yetkisiz ve izinsiz olarak yolcu taşıyanlara karşı yürütülen denetimler devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekiplerinin katılımı düzenlenen korsan denetimlerinde; yolcu taşıyan taksi ve servis araçları ile şoförlerin evrakları kontrol edilip, yasal düzenleme dışında yolcu taşıyan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerin turizm sezonu boyunca devam edeceği belirtildi.

Kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek istediklerini dile getiren Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Tuncel, "Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nın talepleri doğrultusunda yapılmakta olan, kayıt dışı ulaşım ve free servis denetimleri devam ediyor. Yaz boyunca Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve tüm bölgelerde gerçekleşen denetimlerle kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Denetimlere katkılarından dolayı Antalya Ulaştırma Bölge Müdürümüz Seyhan Özhanlı ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA