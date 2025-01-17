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Gazipaşa'da Kayıp Genç Muz Serasında Ölü Bulundu

Gazipaşa'da Kayıp Genç Muz Serasında Ölü Bulundu
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki genç M.A., ailesine ait muz serasında iple asılı halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 18 yaşındaki genç, Bakılar Mahallesi'nde ailesine ait muz serasında iple asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Bakılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden bir vatandaş, kayıp gencin ailesine ait muz serasında bir kişinin iple asılı olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın, kayıp olarak aranan M.A olduğu tespit edildi.

Adli tıpa gönderildi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından tamamlanan çalışmaların ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek gerekli incelemelerini gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen M.A'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akyol'un intihar ettiği şüphesi üzerine durulurken, gencin cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, kayıp gencin kötü haberini alan ailesi, yakınları ve arkadaşları olay yerine gelerek, gözyaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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