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Gazipaşa'da Kaya Parçasına Çarpan Araçta Kadın Yaralandı

Gazipaşa'da Kaya Parçasına Çarpan Araçta Kadın Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yağmur nedeniyle yola düşen kaya parçasına çarpan araçta 72 yaşındaki kadın hafif yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yola düşen kaya parçasına çarpan araçta hasar oluşurken 72 yaşındaki kadın hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Güneyköy Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede etkili olan sağanak yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçası yola düştü. Anamur'dan Gazipaşa yönüne seyreden yağış ve sisli nedeniyle yola düşen kayayı göremeyen Ali K. (68) idaresindeki 07 NUU 76 plakalı hafif ticari araç, yoldaki kayaya çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Esmahan K. (72) hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Esmahan K.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, yola düşen toprak ve kaya parçaları ekipler tarafından kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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