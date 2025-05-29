Gazipaşa'da Kapı Camına Yumruk Atan Çocuk Ağır Yaralandı

Gazipaşa'da Kapı Camına Yumruk Atan Çocuk Ağır Yaralandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 yaşındaki H.E.Y., kapı camına yumruk atarak elini kesip ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kapı camına yumruk atan 15 yaşındaki çocuk, elinde oluşan kesik nedeniyle ağır yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. H.E.Y.(15) isimli çocuk, ailesiyle birlikte yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle kapı camına yumruk attı. Kırılan camdan eli kesilen Halil E.Y., ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla caddeye çıkan çocuk, özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede kontrolden geçirilen H.E.Y., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, hastanede düzenlenen adli raporun ardından olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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