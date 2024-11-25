Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış

7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu

10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti! Müdür hakkında suç duyurusu

Gazipaşa'da KADES Uygulaması ile Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Etkinliği

Gazipaşa'da KADES Uygulaması ile Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında yapılan etkinlikte KADES uygulaması tanıtıldı. Polis ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojinin önemine dikkat çekti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenleyerek KADES uygulamasını tanıttı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadelede teknolojinin gücü vurgulanarak Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması tanıtıldı. Vatandaşlarla birebir etkileşime giren ekipler, hem kadınlara hem de erkeklere şiddetsiz bir geleceğin inşasına katkı sağlamak için KADES' uygulamasını tanıttı. AVM içerisine kurulan stantta, ziyaretçilere KADES uygulamasının işlevleri ve önemi hakkında bilgi verildi. Şiddet mağduru kadınların bir tuşla yardım almasını sağlayan bu uygulamanın, şiddetin önlenmesindeki rolü detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve şiddete karşı mücadelede herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Mourinho'nun reddettiği teklif Ali Koç'u bile şaşkına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

26 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul okullar tatil mi? 26 Kasım Salı İstanbul okul yok mu (Valilik Açıklaması)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 28. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 25-26 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Kasım Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kalpazan 6. bölüm full HD tek parça izleme linki! Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Güngören, Arnavutköy, Şişli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.