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Gazipaşa'da Jandarmadan Eş Zamanlı Silah Operasyonu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 15 tabanca, 12 av tüfeği, 630 fişek, 4 kasatura, 3 pompalı tüfek ve 15 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 18 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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