Gazipaşa'da Hız Kazası: Sürücü Kaçtı

Güncelleme:
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde aşırı hız ve kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kaldırım üzerindeki ağaçlara çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yoldan çıkıp kaldırım üzerindeki ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden firar etti.

Kaza, gece 23.45 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden şehir merkezi yönüne seyreden sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AVM 719 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırımdaki iki ağaca çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü olay yerinden firar etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada hasar alan otomobili çekici yardımıyla otoparka çekilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
