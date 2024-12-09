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Gazipaşa'da Havuz İnşaatında İşçi Yüksekten Düştü

Gazipaşa'da Havuz İnşaatında İşçi Yüksekten Düştü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir evin havuz inşaatında çalışan S.C., toprak kayması sonucu yüksekten düşerek yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde havuz inşaatında çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, saat 12.30'da Koru Mahallesi Kanalyolu Sokak'ta yaşandı. Bir evin havuz inşaatında çalışan S.C. toprak kayması sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.C., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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