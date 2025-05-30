Gazipaşa'da Hava ve Kara Destekli Trafik Denetimi

Gazipaşa'da Hava ve Kara Destekli Trafik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı trafik denetiminde, toplam 34 kişilik bir ekip tarafından hem havadan hem de karadan kontroller yapıldı. Denetimler sonucunda 204 sürücüye toplam 898 bin 902 TL para cezası kesildi ve 99 motosiklet trafikten men edildi.

Gazipaşa'da polis ve jandarmadan hava ve kara destekli denetim

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı trafik denetiminde, hem havadan hem karadan kontroller yapıldı. Toplam 34 kişilik ekip, ilçe genelinde trafik düzenini sağlamak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla eş zamanlı uygulama yapıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen denetimler, dron destekli havadan gözlemle desteklenirken, karadan da farklı noktalarda sabit ve mobil kontrol noktaları kuruldu. Denetimlerde özellikle motosiklet kullanıcıları, emniyet kemeri, sürücü belgesi, sigorta ve muayene gibi belgeler titizlikle kontrol edildi.

898 bin 902 TL para cezası kesildi

Yapılan denetimler sonucunda, toplam 204 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası kesildi. Kesilen cezaların toplamı 898 bin 902 TL'yi buldu. Denetimlerde ayrıca, güvenli sürüşe engel oluşturacak eksiklikler ve kural dışı kullanım tespit edilen 99 motosiklet trafikten men edildi. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti. Denetimlerin özellikle Kurban Bayramı boyunca artan araç ve sürücü yoğunluğu nedeniyle de sıklaştırılacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İşte DEM Parti'nin TBMM Başkanı adayı
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha

Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.