Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gazipaşa'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gazipaşa'da hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi Fidanlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat A. (49) idaresindeki hafif ticari araçla İsmail Karataş idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İsmail Karataş, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Karataş Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title