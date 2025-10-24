Gazipaşa'da Geri Manevra Yapan Minibüs Yayaya Çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri manevra yapan minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, dün akşam 19.30 sıralarında Gazipaşa Şehirlerarası Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş.D. idaresindeki 07 APB 148 plakalı minibüs, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada otogar içinde bulunan L.C. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya, yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA