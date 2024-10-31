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Gazipaşa'da ATV Kazası: 1 Yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı ATV kazasında sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı ATV kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur yönüne seyir halinde olan Okan Y. idaresindeki 07 UE 028 plakalı ATV olarak bilinen dört tekerlekli motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yola devrildi. Kazada, asfalt zemine düşen sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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