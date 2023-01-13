Gazipaşa'da 2 motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametinden Selinus Sahili'ne seyir halinde olan Nesli B. idaresindeki 07 BBB 557 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Enes S.'nin kullandığı 07 AZY 752 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Nesli B. ve Enes S. ile her iki motosiklette yolcu olarak bulunan Aslı Ç. ve Samet Can Ç. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Enes S.'nin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA