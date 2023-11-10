Gaziosmanpaşa'daki motosikletli silahlı saldırganlardan biri yakalandı

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen motosikletli silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden biri gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletteki iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz(34)?ı öldürdüğü iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İki kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından motosikletle kaçan şüphelilerin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken polis, diğer saldırganı arıyor.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana gelen olayda, bir motosiklette bulunan iki kişi, yol kenarında duran 3 kişiye ateş açtı. Saldırı sonucu Ahmet Yılmaz hayatını kaybederken, saldırıda M.E.B.(16) hafif, Mehmet K.(26) ise ağır şekilde yaralandı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARI KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, polis, motosikletli saldırganların peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinin kullanarak motosikletin izini süren polis, kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda motosikletin arka tarafında oturarak ateş ettiği tespit edilen Hamza K. (19) gözaltına alındı.

ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden Hamza K.?nın öldürdüğü ve yaraladığı kişileri tanımadığını, motosikleti kullanan arkadaşının tanıdığını söyledi. Arkadaşının mağdurlarla daha önceden husumeti olduğunu belirten Hamza K.?nın olay günü karşılaştıklarında, motosikletle uzaklaşmaya çalıştıklarını, bu sırada onları korkutmak için rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Hamza K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, kimliğini tespit ettiği olayda motosikleti kullanan kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.