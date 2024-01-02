Gaziosmanpaşa'daki kaza kamerada: Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı

Gaziosmanpaşa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki ticari araca çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği ve şoförün kamyondan düştüğü kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YR 8073 plakalı kamyon park halindeki ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü aracın kapısından fırlarken, savrulan ticari aracın çarptığı aydınlatma direği devrildi. Kamyon ise geri geri giderek refüje çıkıp durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"Yağmur yağdığı zaman burada sürekli kaza oluyor"

Olay anını anlatan Tarık Karakaş, "Kamyon yukarıdan geldi kaydı. Yağmur yağdığı zaman burada kaza oluyor. Şu ticari araç park halindeydi. Kamyon çarptığı gibi ticari araç direğe vurdu, kamyon refüje doğru gitti. Yağmur yağdığı zaman burada sürekli kaza oluyor. Şoför kaza anında kapı açıldı yere düştü. Durumu iyiydi kafasında kanama vardı. Ambulans çağırdık hastaneye gitti" dedi. - İSTANBUL