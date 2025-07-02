Gaziosmanpaşa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

Gaziosmanpaşa'da Yalnız Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Hakan Yapıcioğlu (52) evinde hareketsiz halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yapıcioğlu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Hakan Yapıcioğlu'na (52) ev sahibi Murat Özer, ulaşamadı. Kiracısının telefonunu açmaması üzerine ev sahibi Özer, durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde evde hareketsiz yatan Hakan Yapıcioğlu'nun öldüğünü tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Yapıcioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"Zili çaldım kendisi kapıyı açmadı, aradım telefonuna ulaşamadım"

Kiracısına ulaşamadığını söyleyen ev sahibi Murat Özer, "Kendisine uzun süre ulaşamamıştık. Bende geçen hafta Salı günü konuşmuştum. Geride kalan komşular evden koku geldiğini, içerde sinek olduğunu söylediler. Bende eve gelip kontrol ettim. Zili çaldım kendisi kapıyı açmadı, aradım telefonuna ulaşamadım. Polis ekipleri eve gelip içeri girdi" ifadelerini kullandı.

Hakan Yapıcioğlu'nun bir süre önce eşinden boşandığı öğrenildi. Olayı öğrenen eski eşi, olay yerine gelerek polisten bilgi aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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