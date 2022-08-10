Haber : Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucuyla mücadele uygulaması

 - Güncelleme:

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıgöl Mahallesinde uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıgöl Mahallesinde uyuşturucuyla mücadele uygulaması gerçekleştirdi. 191 polisin görev aldığı uygulama ise dronla havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Özel Harekat Polisleri, Çevik kuvvet, Narkotik Şube, Güvenlik Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Mali Şube, Organize Şube ve Kaçakçılık Şube ekiplerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde uygulama yapıldı. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada mahalle girişlerine kurulan noktalarda, ekipler şüphelendikleri araçları ve şahısları durdurarak üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. 191 polis memuru ve ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamanın 15.00'de başladığı ve gece 03.00'e kadar süreceği öğrenildi. Denetimlere Belçika Kurdu cinsi K9 narkotik köpeği Hanna da katılarak araçlarda arama yaptı. Denetimler ise dronla havadan görüntülendi.

(Furkan Tan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Hisarcık Narkotik Sarıgöl 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title