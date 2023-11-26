Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu: 200 Gram Uyuşturucu ve 8 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Vehbi DEMİR / İSTANBUL, GAZİOSMANPAŞA'da uyuşturucu satıcılarıma yönelik yapılan operasyonda, 800 gram uyuşturucu ve 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri tespit etti. 23 Kasım Perşembe günü, Yenimahalle'de bir iş yerine giren polis ekipleri, yaptıkları aramada çeşitli türlerden yaklaşık 800 gram uyuşturucu madde, 8 ruhsatsız tabanca, 160 mermi ele geçirdi. Operasyonda Z.Ş, C.O. Y.A., F.S.Ç., gözaltına alındı.