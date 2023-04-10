Gaziosmanpaşa'da trafikte makas atarak faciaya neden olmuştu: İlk duruşmada 17 yıl 4 ay hapis cezası

Gaziosmanpaşa'da trafikte makas attığı sırada karşı şeride geçerek kaza yapan ve aralarında 5 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı.

Gaziosmanpaşa'da trafikte makas attığı sırada karşı şeride geçerek kaza yapan ve aralarında 5 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı. Mahkeme, sanığı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Gaziosmanpaşa'da 19 Ekim 2022'de Sultangazi istikametinden Arnavutköy istikametine seyir halinde olan Muammer Kerman'ın, trafikte makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçtiği ve çarptığı araçtaki Ekrem Genç (54), Poyraz Miraç Genç (5) ile Utku Agocuk'un (22) ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılandığı dava ilk celsede karara bağlandı. İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muammer Kerman ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı mağdur ve müştekiler de avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada sanık Kerman ve avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yaptılar. Müştekiler ise beyanlarında sanığın cezalandırılmasını istedi.

17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan tüm savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Muammer Kerman'ın asli kusurlu olarak 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca, suç konusunun önemini de dikkate alarak sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle alıkonulmasına da hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Muammer Kerman'ın kullanımında bulunan araçla Sultangazi istikametinden Arnavutköy istikametine seyir halinde olduğu, trafikte makas atarak Arnavutköy Devlet Hastanesi arkasına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği, karşı yönden gelen şeride geçerek seyir halinde bulunan Ekrem Genç'in sürdüğü araca çarptığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, iki araç arasında gerçekleşen trafik kazası sonucunda Ekrem Genç'in yanı sıra aynı araçtaki Poyraz Miraç Genç ile Utku Agocuk'un vefat ettiği belirtildi. Şüphelinin yanında bulunan Ahmet Doğan ve maktulün sürdüğü araçta bulunan Fatmanur Genç, Yeter Genç, Muhammed Emin Genç, Emrah Genç'in ise yaralandığı aktarıldı.

Tanıkların beyanına da yer verilen iddianamede, şüpheli Kerman'ın kullandığı araçla trafikte makas atarak yanlarından geçtiğini, birkaç daha makas attıktan sonra kazanın meydana geldiğini söyledikleri belirtildi. Ayrıca iddianamede yer alan kaza tespit tutanağına da göre, kazanın oluşumunda şüphelinin hızını, kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine; görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak aykırı davrandığı ve asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Muammer Kerman'ın trafikte seyir halinde iken kurallara dikkat etmeyip, trafikte makas atarak ve hızlı kullanma sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip bilinçli taksirle hareket ederek 3 kinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi. İddianamede şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL