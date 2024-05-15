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Gaziosmanpaşa'da Tehlikeli Hareketler Yapan Motosikletli Yakalandı

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Gaziosmanpaşa ilçesinde cadede tehlikeli hareketler yaparak motosiklet kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye idari para cezası uygulandı ve adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da cadede tehlikeli hareketler yaparak motosiklet kullanan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi üzerinde 01.05.2024 tarihinde motosikletle ilerleyen sürücünün yaptığı tehlikeli hareketeler yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hem de diğer vatandaşların canını hiçe sayan motosikletli görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis ekipleri görüntülerde yer alan M.B.Ö.(21) isimli şahsı bugün Karayolları Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsa 5 bin 82 TL idari para cezası uygulanıp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Motosiklet Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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