Gaziosmanpaşa'da Sokakta Silahla Tehdit

GAZİOSMANPAŞA'da, sokakta yürüyen iki kişiden biri elindeki silahı yoldan geçenlere doğrultarak yoluna devam etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, polis iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziosmanpaşa'da sokakta yürüyen iki kişiden birinin elindeki silahı sallayarak çevredekilere doğrulttuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. yoldan geçenlere silah doğrulttuğu anlar videoya yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, elinde silah ile dolaşan S.Y (19) ile arkadaşı T.B.E.'yi (16) yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Karadeniz Mahallesi'nde yakalanan S.Y'nin evinde yapılan aramada, görüntülerdeki tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan iki şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin hakkında "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.