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Gaziosmanpaşa'da Silahlı Saldırı: Saldırganlar Kaçtı

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Gaziosmanpaşa'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları aramaya devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da bir eve silahlı saldırı yapıldı. Polis ekiplerinin gelmesiyle saldırı yapan kişi veya kişler olay yerinden kaçtı. Kurşun sesleriyle büyük panik yaşayan ev sakinleri ve ekipler uzun süre evin çevresinde saldırıyı yapan kişi veya kişileri aradı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi veya kişiler nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle eve silahlı saldırı düzenledi. Kurşun seslerini duyan ev halkı ve mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, hemen polis ekiplerine haber verildi.

Polis bahçeye operasyon düzenledi

Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, saldırgan polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte koşarak ortadan kayboldu. O esnada dışarıya çıkan ev sakini ve polis ekipleri dakikalarca evin çevresinde saldırıyı yapan kişi veya kişileri aradı. Evin çevresinde bir ize rastlayamayan ekipler, arama çalışmalarına diğer sokaklarda devam etti. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Saldırı Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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