Gaziosmanpaşa'da Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Tartışmanın büyümesi sonucu ateş eden taraflar arasında karşılıklı atışmalar yaşandı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa'da, iki grup arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yeni Mahalle 540. Sokak'ta dün gece saatlerinde bir grup ile sokağa motosikletle gelen iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu grupta bulunan bir kişi motosiklettekilere silahla ateş etti. Motosikletle kaçmaya çalışan kişiler de silahla ateş ederek karşılık verdi.

Polis ekiplerinin, olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada, taraflar arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen iki kişi ile tartışma yaşayan sokaktakilerden birinin silahla ateş etmesi, motosiklettekilerin de kaçarken karşılık vermesi yer aldı.