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Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Gaziosmanpaşa'da restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi ölürken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Küçükköy Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir restorantta alkollü olduğu öğrenilen 2 grup arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alıp çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Kurban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunların isabet ettiği ve ağır yaralanan M.Y. ve H.K. isimli 2 şahsın ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa kavga 3. Sayfa Haberler

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