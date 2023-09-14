Gaziosmanpaşa'da silahla tehdit eden şüpheliler yakalandı
Gaziosmanpaşa'da yoldan geçen kişilere silah doğrultarak tehdit eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Gaziosmanpaşa'da, yoldan geçen kişilere silah doğrultan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah bulunan kişinin ilçede yoldan geçenlere silah doğrulttuğuna ilişkin bir görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
İnceleme sonucunda kimlikleri tespit edilen silahlı şüpheli S.Y. (19) ile yanında yürüyen T.B.E. (16) Karadeniz Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalandı.
S.Y'nin adresinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirlenen ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyette çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.