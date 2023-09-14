Gaziosmanpaşa'da silahla tehdit eden şüpheliler yakalandı

Gaziosmanpaşa'da yoldan geçen kişilere silah doğrultarak tehdit eden 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirildi.