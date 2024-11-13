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Gaziosmanpaşa'da Servis Aracı Çarpmasıyla Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi ve polis soruşturması devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçerken servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı S.Ç. isimli şahıs aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Ş.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi. İncelemenin ardından ölen adamın cesedi morga kaldırılırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Olay sonrası yaşananlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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