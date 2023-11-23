Gaziosmanpaşa'da Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı

GAZİOSMANPAŞA'da park halindeki otomobile, seyir halindeki bir otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki 2 kişi yaralanırken, olay yerinde inceleme yapan polis 40'a yakın boş kovan tespit etti. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 23.15 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobille gelen kişi ya da kişiler, sokakta park halindeki otomobildekilere silahla ateş açtı. Saldırıda otomobildeki iki kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 40'a yakın boş kovan tespit etti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin ön tarafında oturan kişi silahla park halindeki otomobile ateş açıyor.