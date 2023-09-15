Gaziosmanpaşa'da park halindeki araçlara ateş açıldı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, park halindeki araçlara ateş etti. Şüphelinin araçlara ateş ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, park halindeki araçlara ateş etti. Şüphelinin araçlara ateş ettiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi'nde 11 Eylül Pazartesi günü saat 05.40 sıralarında şüpheli bir kişi, iddiaya göre bir sokağa girdi. Sokakta belindeki silahı çıkaran şüpheli, park halindeki iki araca art arda ateş etti. Silahlı saldırgan, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelinin silahla araçlara ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın tanınmamak için şapka ve kapüşon taktığı görülüyor. Araç sahipleri emniyete giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.