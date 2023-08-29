Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlar tarafından silahla ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçarken, polis ekipleri delil topladı ve güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye aldı.

Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırgan tarafından silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Halit Paşa Caddesi'ne motosikletle gelen kasklı iki kişiden biri Emre Ç'ye silahla ateş açtı. Emre Ç. ağır yaralanırken, saldırganlar motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emre Ç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, delil topladı.

Saldırıda mermi isabet eden park halindeki bir araç ile bir iş yerinin camları kırıldı.

Saldırganların motosikletle geldikleri sokakta bir süre bekleyip etrafı gözetlemesi, üst caddeye çıkan şüphelilerden birinin silahla ateş edip geri dönmesi ve sonra birlikte motosikletle bölgeden uzaklaştıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polisin saldırganların yakalanması için çalışması sürüyor.