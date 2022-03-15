GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da kar ve buz kaplı yokuşta otomobil kaldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önüne çıkan buzlu ve karlı yokuşta kaydı. Bir süre sonra yokuşta duran otomobil olduğu yerde kaldı.

Olay saat 02.00'da Gaziosmanpaşa Sarıgül Mahallesinde bulunan bir yokuşta yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 YP 468 plakalı otomobil, yokuş aşağı kaymaya başladı.

Otomobilin kaydığını fark eden sürücü frene bastıktan sonra yokuşta kaldı. Otomobilin yokuşta kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler, otomobilin etrafına güvenlik şeridi çekti.

Alınan bilgiye göre otomobilin sabah saatlerinde yokuştan alınacağı öğrenildi.