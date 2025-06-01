Gaziosmanpaşa'da İşçi Konteynerinde Yangın: Olası Facia Önlenmiş Olunuyor

Gaziosmanpaşa'da İşçi Konteynerinde Yangın: Olası Facia Önlenmiş Olunuyor
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde inşaat işçilerine ait bir konteynerde çıkan yangın, içeride kimsenin olmaması sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Olay anında içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir inşaat alanında işçilerinin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede diğer konteynerlere de sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, 15.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde bulunan Afet İşleri Müdürlüğü yakınlarındaki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerden birinde bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yangın anında konteyner içerisindeki yatağın tutuşmasıyla, yangın büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay anında içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sonrası olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÇÜRÜK - 3.Sayfa
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