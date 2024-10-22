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Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Yangını İş Hanasına Sıçradı

Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Yangını İş Hanasına Sıçradı
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Gaziosmanpaşa'da bir halı sahada çıkan yangın, yanındaki iş hanına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Gaziosmanpaşa'da halı sahada çıkan yangın yan tarafta bulunan iş hanına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ekiplerin yangına müdahale ettiği o anlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir halı sahada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iş hanına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halı sahanın üst kısmında bulunan çadırlardan yükselen alevler yan tarafta bulunan iş hanına sıçradı. İş hanı içerisinde bulunan ve ayakkabı ve kumaş deposundan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, "Ayakkabı fabrikasının deposunda başlayan yangın kontrol altına alındı. Arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. İyi haber herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Halı sahada başlayan ve iş hanına sıçrayan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziosmanpaşa Güvenlik İstanbul İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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