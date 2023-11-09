Gaziosmanpaşa'da Genç Sokakta Öldürüldü

Gaziosmanpaşa'da bir gencin arkadaşlarıyla sokakta sohbet ederken kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görgü tanıklarının mahalleden olduğunu söyledikleri katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa'da bir gencin arkadaşlarıyla sokakta sohbet ederken kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Görgü tanıklarının mahalleden olduğunu söyledikleri katil zanlısı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde 21 Ekim Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, berber Mazlum Turan (22), arkadaşlarıyla sokakta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Turan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde bir kişinin üst üste ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı görüldü. Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Mazlum Turan'ın sokakta oturduğu arkadaşları Emre Y. (21) ve Furkan Ş. (21) olay anını anlattı. İki görgü tanığı, birlikte oturdukları sırada Mazlum Turan'ın yakındaki bir benzin istasyonuna tuvalete gittiğini, geri geldikten hemen sonra ortaya çıkan silahlı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. İki genç, saldırıyı yapan kişinin mahalleden tanıdıkları Diyar İ. olduğunu iddia etti.

Şüphelinin Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, Diyar İ.'yi bir eve düzenledikleri baskınla yakaladı. İstanbul'a getirilen şüpheli, Mazlum Turan ile aralarında daha önceden yaşanan bir kavga dolayısıyla husumet oluştuğunu, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL