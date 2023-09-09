Gaziosmanpaşa'da dondurmacı dükkanı saldırıya uğradı

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde bir dondurmacı dükkanı, bir grubun saldırısı sonucu hasar gördü. İş yeri çalışanı, sahibinin kendisini taciz ettiğini iddia ederek durumu akrabalarına anlattı. Kalabalık grup, dükkanın önüne gelerek saldırıda bulundu ve camları kırdı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.