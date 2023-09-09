Gaziosmanpaşa'da dondurmacı dükkanı saldırıya uğradı
Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde bir dondurmacı dükkanı, bir grubun saldırısı sonucu hasar gördü. İş yeri çalışanı, sahibinin kendisini taciz ettiğini iddia ederek durumu akrabalarına anlattı. Kalabalık grup, dükkanın önüne gelerek saldırıda bulundu ve camları kırdı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.
Gaziosmanpaşa'da dondurmacı dükkanı bir grubun saldırısı sonucu hasar gördü.
Olay Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dondurmacı dükkanını sahibinin kendisini taciz ettiğini öne süren iş yeri çalışanı durumu akrabalarına anlattı. Kalabalık grup dükkanın önüne gelerek saldırıda bulundu. İş yerinin camlarını kıran grup daha sonra uzaklaşırken polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa