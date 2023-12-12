Gaziosmanpaşa'da Çıkan Yangında Vatandaşlar Ürünleri Poşetlere Doldurdu

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir zincir markette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında marketteki ürünler dışarı çıkarıldı. Ürünleri gören vatandaşlar ellerindeki poşetlere doldururken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Market çalışanları daha sonra ürünlerini dışarı çıkardı. Dışarı konulan ürünleri gören vatandaşlar ellerine poşet alarak olay yerine geldi. Vatandaşlar yerde bulunan ürünleri poşetlere doldurarak olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir vatandaşın market sepetine ürünleri doldurduğu da görüldü. - İSTANBUL